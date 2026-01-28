Tesouro: cenário básico do PAF 2026 considera desaceleração da economia e normalização da Selic

O cenário básico usado pelo Tesouro Nacional na elaboração do Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 leva em conta uma "desaceleração moderada da economia" doméstica, informou o órgão nesta quarta-feira, 28. "A inflação começa a ceder, favorecida por um câmbio mais apreciado, enquanto a normalização da taxa Selic tem início no começo de 2026, seguindo um ritmo gradual", diz o PAF. "Esse cenário pressupõe o cumprimento da meta fiscal." Do ponto de vista doméstico, o Tesouro também levou em conta um cenário alternativo adverso, com "maiores dificuldades para o avanço da agenda econômica do governo e para a preservação da disciplina fiscal." Isso levaria a uma desaceleração mais intensa da economia.

"Por outro lado, no cenário otimista, medidas de controle fiscal avançam, reduzindo a incerteza e a volatilidade dos ativos", diz o relatório. Isso levaria a um câmbio estável ou apreciado e ao cumprimento da meta fiscal, permitindo uma redução da Selic e crescimento mais favorável.