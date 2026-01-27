Western Alliance supera expectativas de lucro no 4º trimestre de 2025

O Western Alliance informou que registrou lucro líquido de US$ 293,2 milhões no quarto trimestre de 2025, o que correspondeu a um aumento de 35,2% ante o resultado de US$ 216,9 milhões do mesmo período de 2024. O ganho por ação do banco ficou em US$ 2,59, bem acima das expectativas dos analistas compiladas pela FactSet que era de US$ 2,39 e do resultado de US$ 1,95 do mesmo período de 2024.

A receita líquida do banco ficou em US$ 980,9 milhões, um aumento de 17%, ou US$ 142,5 milhões, ante o mesmo período do ano anterior. A receita líquida pré-provisões foi de US$ 428,7 milhões, um aumento em relação aos US$ 319,4 milhões apurados no mesmo período de 2024.