Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitais

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou que deu início a dois conjuntos de procedimentos de especificação para auxiliar o Google no cumprimento de suas obrigações sob a Lei dos Mercados Digitais (DMA), em nota divulgada nesta terça-feira, 27. De acordo com o texto, as ações formalizam o diálogo regulatório entre as partes.

Segundo as informações, o primeiro conjunto de procedimentos diz respeito à obrigação da gigante americana de tecnologia de fornecer aos desenvolvedores terceirizados "interoperabilidade" gratuita e efetiva com recursos de hardware e software controlados pelo sistema operacional Android do Google.