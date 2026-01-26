Política fiscal expansionista deve impulsionar crescimento alemão, diz presidente do Bundesbank

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou que a partir deste ano, a política fiscal expansionista deverá impulsionar o crescimento econômico na Alemanha e a inflação alemã deve retornar para a meta de 2%, em discurso preparado para um evento do Clube dos Embaixadores nesta segunda-feira. O Bundesbank informou que o discurso, no entanto, não foi proferido por questões climáticas.

"Estima-se que o efeito cumulativo dos gastos adicionais do governo com defesa e infraestrutura contribua com 1,3 ponto porcentual para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) até 2028. Além disso, espera-se que as transferências e os cortes de impostos impulsionem a renda das famílias e das empresas", explicou o dirigente.