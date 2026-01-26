Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Política fiscal expansionista deve impulsionar crescimento alemão, diz presidente do Bundesbank

Autor Agência Estado
O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou que a partir deste ano, a política fiscal expansionista deverá impulsionar o crescimento econômico na Alemanha e a inflação alemã deve retornar para a meta de 2%, em discurso preparado para um evento do Clube dos Embaixadores nesta segunda-feira. O Bundesbank informou que o discurso, no entanto, não foi proferido por questões climáticas.

"Estima-se que o efeito cumulativo dos gastos adicionais do governo com defesa e infraestrutura contribua com 1,3 ponto porcentual para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) até 2028. Além disso, espera-se que as transferências e os cortes de impostos impulsionem a renda das famílias e das empresas", explicou o dirigente.

Nagel alertou, por outro lado, que o investimento empresarial deve permanecer "debilitado" por um ambiente difícil, devido a obstáculos cíclicos e estruturais, mas a economia alemã retornará gradualmente à trajetória de recuperação ao longo de 2026.

O presidente do Bundesbank ainda pontuou que as perspectivas e previsões estão sujeitas a incertezas diante da "ampla gama" de desafios em todo o mundo. Dentre os desafios, ele listou questões comerciais, a inteligência artificial (IA), os reflexos da inovação digital no sistema financeiro e mudanças climáticas.

