BC estima que dívida externa bruta ficou em US$ 377,632 bilhões em dezembro de 2025

Banco Central estima que a dívida externa brasileira fechou 2025 em US$ 377,632 bilhões, segundo números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 26. A dívida externa era de US$ 379,603 bilhões em novembro e de US$ 346,619 bilhões no fim de 2024, segundo a autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 273,579 bilhões em dezembro de 2025, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 104,053 bilhões.