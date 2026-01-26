BC estima que dívida externa bruta ficou em US$ 377,632 bilhões em dezembro de 2025
Banco Central estima que a dívida externa brasileira fechou 2025 em US$ 377,632 bilhões, segundo números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 26. A dívida externa era de US$ 379,603 bilhões em novembro e de US$ 346,619 bilhões no fim de 2024, segundo a autarquia.
A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 273,579 bilhões em dezembro de 2025, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 104,053 bilhões.
Remessa de lucros e dividendos
A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 5,397 bilhões em dezembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Em dezembro de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,673 bilhões. As despesas com juros externos somaram US$ 3,858 bilhões no mês passado, contra US$ 5,442 bilhões no mesmo mês de 2024.
No acumulado de 2025, a rubrica de lucros e dividendos ficou negativa em US$ 53,609 bilhões. Os gastos com o serviço da dívida somaram US$ 28,098 bilhões.