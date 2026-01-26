ANP rejeita pedido da Equinor e mantém Raia como campo único no pré-sal de Campos

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) manteve, por unanimidade, a classificação do campo de Raia, no pré-sal da bacia de Campos, como um único campo de petróleo e gás, rejeitando assim o recurso da Equinor, líder do campo, que queria dividir o ativo em Raia Manta e Raia Pintada.

Com a decisão, anunciada na reunião desta segunda-feira, 26, a estatal norueguesa teve de reenviar um plano de desenvolvimento já unificado, atendendo à exigência regulatória. O plano também foi aprovado na reunião desta segunda.