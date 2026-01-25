Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado cervejeiro em baixa no País pôs pressão extra na troca de CEO da Heineken

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A saída do CEO global da Heineken, Dolf van den Brink, anunciada no início da semana retrasada, ocorre em um momento adverso para o mercado brasileiro de cerveja, marcado por queda de volumes e pressão sobre margens. Analistas colocam ainda mais "água na cerveja" da empresa ao reacender o debate sobre a sustentabilidade dos investimentos e os desafios de rentabilidade das operações no País.

O "timing" da troca de comando chama atenção porque coincide com uma fase em que a Heineken mantém o pé no acelerador na expansão de capacidade no Brasil, com destaque para a planta de Passos (MG), que pode acrescentar cerca de 5 milhões de hectolitros por ano inicialmente.

Paralelamente, no terceiro trimestre do ano passado, a Heineken viu seu volume global de cerveja cair 4,3% ante igual período de 2024, com retração mais acentuada nas Américas (7,4%). No balanço, a companhia indicou também que o crescimento do lucro operacional orgânico em 2025 deve ficar mais próximo do piso do intervalo de projeções divulgado ao mercado, de 4% a 8%.

O enfraquecimento do mercado, contudo, não é exclusivo da Heineken. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), o mercado brasileiro de cerveja acumulou queda entre 6,5% e 7% no consumo em volume de janeiro a setembro de 2025, na comparação com igual período de 2024.

O diretor-geral da entidade, Paulo Petroni, estima que os dados de 2025 devem fechar com retração entre 5% e 6% em volume. "Com os indicadores preliminares do IBGE, não vimos uma recuperação em outubro e novembro, então esperamos uma queda de 15,5 bilhões de litros em 2024 para algo em torno de 14,7 bilhões neste ano, o que é bastante representativo", afirmou.

Com o mercado mais fraco, a analista do Citi, Renata Cabral, avalia que a transição de liderança na Heineken funciona como um sinal de alerta para a operação no Brasil. "A empresa segue adicionando capacidade em um momento de volumes excepcionalmente fracos, o que tende a alongar o prazo de retorno dos investimentos e levanta questionamentos sobre o ritmo de expansão no País", afirmou.

Fontes de mercado acreditam que os baixos volumes de cerveja na América Latina, sobretudo no Brasil, ajudaram a reforçar as pressões para Dolf van den Brink deixar o comando da Heineken.

Consumo

O principal fator por trás da retração foi a menor quantidade de ocasiões favoráveis ao consumo. "Tivemos menos dias de sol, temperaturas mais baixas do que em 2024 e poucos feriados com emenda. Isso impacta diretamente o consumo de cerveja", disse Petroni.

A CervBrasil destaca também a maior competição pelo gasto discricionário do consumidor, com as apostas esportivas ganhando espaço no orçamento. "Como o tíquete da cerveja é pequeno, parte desse dinheiro acabou sendo direcionada para as bets", afirmou o executivo. A deterioração da renda disponível, os juros elevados e as mudanças graduais nos hábitos de consumo também pressionaram a demanda.

Dados da NielsenIQ reforçam esse diagnóstico. Segundo a empresa, o volume de cerveja vendido ao consumidor final caiu cerca de 4% entre janeiro e novembro de 2025, na comparação com igual período do ano anterior. Para o diretor de Insights para a Indústria da NielsenIQ, Gabriel Fagundes, a retração não está associada a uma queda na frequência de compra, mas sim à redução da quantidade consumida por ocasião.

"O consumidor continua comprando cerveja, mas leva menos litros por vez, como forma de ajustar o orçamento", afirmou.

Repasse de preços

Em um ambiente de consumo fragilizado, a Heineken manteve reajustes congelados desde abril de 2024 como forma de preservar volumes, mas retomou aumentos em julho de 2025, com reajuste médio em torno de 6%, sinalizando uma mudança de postura.

Para a analista do Citi, o longo período sem reajustes já indicava um ambiente mais apertado no segmento premium. Nesse contexto, Cabral avalia que o portfólio premium da Ambev pode estar relativamente mais competitivo, embora ressalte que a fraqueza dos volumes reduz, por ora, a relevância da disputa por participação de mercado. "No momento, todos estão brigando por um bolo menor", afirmou.

Do lado do consumo, 2026 tende a trazer alguns estímulos adicionais, como a Copa do Mundo, mais feriados, bases de comparação mais fracas e a perspectiva de clima mais quente. Segundo Fagundes, da NielsenIQ, esses fatores podem aliviar a pressão sobre o setor, mas não indicam uma virada rápida de volume. "A expectativa é de alguma melhora, muito mais ligada ao aumento das ocasiões de consumo do que a uma recomposição do orçamento das famílias", afirmou.

