Fertilizantes e defensivos são 70% das ‘invenções verdes’ no agro

Entre as instituições públicas, a que produziu o maior número de pedidos de patentes do tipo foi a Embrapa, com 34 projetos apresentadas / Crédito: Gabriela Almeida/Embrapa

Um relatório do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) mostra que 70% dos pedidos brasileiros de patente registrados entre 2012 e 2025 na área de tecnologias agrícolas verdes são relacionados a fertilizantes e defensivos com princípio biológico, menos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. São os chamados biofertilizantes e biodefensivos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ao todo, 1.205 pedidos de registro de patentes observados pelo relatório no período, neste segmento, são atribuídos a brasileiros.

Entre as instituições públicas, a que produziu o maior número de pedidos de patentes do tipo foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com 34 projetos apresentados. Se forem considerados todos os pedidos de registro, incluindo o de origem estrangeira, também há um predomínio de tecnologias que buscam desenvolver biofertilizantes e biodefensivos, com 73%. Considerando todas as invenções submetidas ao INPI no segmento de tecnologias agrícolas verdes, os defensivos sustentáveis somam 3.282 pedidos de registro de patente e os biofertilizantes somam 2.597. Na sequência aparecem as tecnologias de agricultura digital, com 2.132 pedidos no período analisado pelo instituto.