CSN: ocorrência em cava da Vale provoca alagamentos em unidade Pires da CSN Mineração

A CSN informou, em nota, que na madrugada deste domingo, 25, houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Vale, o que provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração.

O alagamento atingiu "o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades", afirma a companhia. "Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente", acrescenta.