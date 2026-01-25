CSN: ocorrência em cava da Vale provoca alagamentos em unidade Pires da CSN Mineração
A CSN informou, em nota, que na madrugada deste domingo, 25, houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Vale, o que provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração.
O alagamento atingiu "o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades", afirma a companhia. "Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente", acrescenta.
Vale
Já a Vale disse que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, localizada em Ouro Preto. A empresa informou que o fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa - na ocasião, sem citar o nome da CSN - na região e que pessoas e a comunidade não foram afetadas. "Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas", disse, em nota.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente