Cesta de volta às aulas sobe 5,32% e supera inflação em 2025

No recorte de cinco anos, a cesta escolar subiu 39,34% ante 33,13% do IPCA do período / Crédito: FERNANDA BARROS

Um estudo da Rico apontou que os produtos e serviços que compõem a chamada “cesta de volta às aulas” tiveram alta de 5,32% em 2025, superior ao da inflação do período, que registrou 4,26% de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Esses gastos relacionados ao retorno às aulas se juntam, em muitos casos, a outros típicos do começo do ano, tais como o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre outras despesas com veículos.

Para medir o impacto no bolso das famílias com filhos em idade escolar, o levantamento construiu uma cesta hipotética composta por uniforme escolar, educação (todas as etapas), livro didático, livro não didático, papelaria, transporte escolar e lanche. Nesse caso, apenas dois itens tiveram alta em 2025, abaixo da inflação oficial do período, o de papelaria, que subiu 2,39%, e transporte escolar, que subiu 4,23%.

A alta do lanche escolar foi a mais expressiva, alcançando os 11,25% em 2025, refletindo a pressão dos preços na alimentação fora do domicílio.Já os custos relacionados ao ensino fundamental tiveram alta de 8,21%. Na sequência, aparecem empatados os gastos com pré-escola e ensino médio, que subiram 7,65%. Já os uniformes escolares tiveram alta de 7,24% em 2025.

Os livros não-didáticos tiveram altas de 6,32%, enquanto os livros didáticos ficaram apenas ligeiramente acima da inflação oficial, registrando alta de 4,47%. Vale citar também as altas nos valores dos custos relacionados às creches e ao ensino superior, que foram de, respectivamente 5,95% e 5,42%.