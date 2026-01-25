'Cesta de volta às aulas' sobe 5,32% e supera inflação em 2025, aponta estudoGastos relacionados ao retorno às aulas se juntam, em muitos casos, a outros típicos do começo do ano, tais como o IPTU, o IPVA, entre outras despesas
Um estudo da Rico apontou que os produtos e serviços que compõem a chamada “cesta de volta às aulas” tiveram alta de 5,32% em 2025, superior ao da inflação do período, que registrou 4,26% de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Esses gastos relacionados ao retorno às aulas se juntam, em muitos casos, a outros típicos do começo do ano, tais como o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre outras despesas com veículos.
Conforme Maria Giulia Figueiredo, analista de research da Rico e responsável pelo estudo, o impacto com essas despesas é sentido logo nos primeiros dias do ano. “É hora de montar a lista, ajustar o orçamento e lidar com aquele dilema anual: tudo parece estar mais caro.” O levantamento analisou o comportamento dos principais itens ligados ao início do ano letivo em 2025 e no acumulado entre 2021 e 2025.
No recorte de cinco anos, a cesta escolar subiu 39,34% ante 33,13% do IPCA do período. Segundo a análise, esse índices apontam que as famílias com filhos em idade escolar enfrentam pressão maior no custo de vida que o captado pela média da população.
Para medir o impacto no bolso das famílias com filhos em idade escolar, o levantamento construiu uma cesta hipotética composta por uniforme escolar, educação (todas as etapas), livro didático, livro não didático, papelaria, transporte escolar e lanche. Nesse caso, apenas dois itens tiveram alta em 2025, abaixo da inflação oficial do período, o de papelaria, que subiu 2,39%, e transporte escolar, que subiu 4,23%.
A alta do lanche escolar foi a mais expressiva, alcançando os 11,25% em 2025, refletindo a pressão dos preços na alimentação fora do domicílio.Já os custos relacionados ao ensino fundamental tiveram alta de 8,21%. Na sequência, aparecem empatados os gastos com pré-escola e ensino médio, que subiram 7,65%. Já os uniformes escolares tiveram alta de 7,24% em 2025.
Os livros não-didáticos tiveram altas de 6,32%, enquanto os livros didáticos ficaram apenas ligeiramente acima da inflação oficial, registrando alta de 4,47%. Vale citar também as altas nos valores dos custos relacionados às creches e ao ensino superior, que foram de, respectivamente 5,95% e 5,42%.
Despesas com veículos
Por outro lado, outro conjunto de gastos que costuma pesar no início do ano, os custos com carro apresentaram índices inferiores aos da inflação. Os gastos relacionados a um automóvel novo subiram 3,05%, bem abaixo do IPC do período.
Já os custos com acessórios e peças subiram 2,46% e os com emplacamento e licença tiveram alta de 2,44% em 2025. Houve deflação no caso dos gastos com automóveis usados, com queda de 2,26% e com seguro voluntário, cujo valor médio caiu 5,67% no período analisado.
