Fundo Garantidor de Créditos e entidades alertam sobre golpes

Fraudes acontecem no contexto de incerteza em relação a instituições recentemente liquidadas pelo Banco Central do Brasil, tais como o Banco Master e o Will Bank / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em parceria com outras seis entidades do setor financeiro, está fazendo uma alerta sobre a ocorrência de tentativas de golpes no processo de pagamento de garantias de instituições recentemente liquidadas pelo Banco Central do Brasil, tais como o Banco Master e o Will Bank. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Os golpistas têm utilizado de forma indevida o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais com o objetivo de causar prejuízos a depositantes e investidores do sistema bancário. Entre as práticas criminosas mais comuns estão o envio de e-mails, mensagens e outras comunicações falsas simulando contatos institucionais.

Também vale destacar, conforme o FGC, a divulgação de links, páginas e aplicativos fraudulentos, que induzem as vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou cadastrais; solicitação de pagamentos indevidos ou antecipados, sob promessas falsas de benefícios, liberação de valores ou agilização de processos; uso indevido de ferramentas de recuperação de senha e disparo de mensagens com links maliciosos; bem como a circulação de aplicativos não oficiais em plataformas digitais. Leia mais FGC pagou R$ 26 bi a 67% dos credores do Banco Master

Conselho amplia poderes do FGC para socorrer banco antes da liquidação Sobre o assunto FGC pagou R$ 26 bi a 67% dos credores do Banco Master

Conselho amplia poderes do FGC para socorrer banco antes da liquidação O FGC e as entidades signatárias do alerta orientam aos usuários a aumentar o nível de cautela frente a ofertas de facilidades por alegados prestadores de serviços; desconsiderar qualquer solicitação de dados pessoais por canais não oficiais e não realizar pagamentos de qualquer tipo de taxa para receber a garantia; não clicar em links desconhecidos ou baixar aplicativos fora das lojas oficiais; bem como buscar sempre informações de canais institucionais.