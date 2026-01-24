Fundo Garantidor de Créditos e entidades alertam sobre golpes

Fundo Garantidor de Créditos e entidades alertam sobre golpesGolpistas têm utilizado de forma indevida o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais com o objetivo de causar prejuízos a depositantes e investidores
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em parceria com outras seis entidades do setor financeiro, está fazendo uma alerta sobre a ocorrência de tentativas de golpes no processo de pagamento de garantias de instituições recentemente liquidadas pelo Banco Central do Brasil, tais como o Banco Master e o Will Bank.
Os golpistas têm utilizado de forma indevida o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais com o objetivo de causar prejuízos a depositantes e investidores do sistema bancário. Entre as práticas criminosas mais comuns estão o envio de e-mails, mensagens e outras comunicações falsas simulando contatos institucionais.
Também vale destacar, conforme o FGC, a divulgação de links, páginas e aplicativos fraudulentos, que induzem as vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou cadastrais; solicitação de pagamentos indevidos ou antecipados, sob promessas falsas de benefícios, liberação de valores ou agilização de processos; uso indevido de ferramentas de recuperação de senha e disparo de mensagens com links maliciosos; bem como a circulação de aplicativos não oficiais em plataformas digitais.
Leia mais
O FGC e as entidades signatárias do alerta orientam aos usuários a aumentar o nível de cautela frente a ofertas de facilidades por alegados prestadores de serviços; desconsiderar qualquer solicitação de dados pessoais por canais não oficiais e não realizar pagamentos de qualquer tipo de taxa para receber a garantia; não clicar em links desconhecidos ou baixar aplicativos fora das lojas oficiais; bem como buscar sempre informações de canais institucionais.
Segundo comunicado do FGC e das entidades signatárias, “essas tentativas de fraudes têm como finalidade comprometer a segurança dos usuários e lhes causar prejuízos. A prevenção depende da atenção e da adoção de práticas seguras no uso de serviços digitais”.
Confira as entidades que assinam o documento!
FGC – Fundo Garantidor de Créditos
ABBC – Associação Brasileira de Bancos
ABBI – Associação Brasileira de Bancos Internacionais
ABDE - Associação Brasileira de Desenvolvimento
Acrefi - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento
Febraban – Federação Brasileira de Bancos
Zetta - Associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de
pagamentos
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado