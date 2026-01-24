Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará contrata 80,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida em dois anos

Ceará contrata 80,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida em dois anos

Resultado coloca o Estado na terceira posição regional, atrás da Bahia e de Pernambuco
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará registrou um total aproximado de 80,4 mil unidades habitacionais pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), desde a retomada do programa em fevereiro de 2023, com investimento no Estado de R$ 11,1 bilhões, o que o coloca na terceira posição regional, atrás da Bahia e de Pernambuco.

Em todo o País, foram contratadas 2,1 milhões de unidades em dois anos, um ano antes do inicialmente previsto. Os investimentos federais foram da ordem de R$ 317,78 bilhões. A nova meta do governo federal é contratar mais um milhão de unidades habitacionais pelo programa neste ano.

As contratações efetuadas contemplam aproximadamente 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões, sendo 3,48 milhões de pessoas no Sudeste; 2,22 milhões no Nordeste; 1,38 milhão no Sul, 925 mil no Centro-Oeste e 431 mil na região Norte.

Leia mais

Já em números de unidades contratadas, o Sudeste teve 870,5 mil contratações em um período de dois anos, com R$ 144,77 bilhões em investimentos.

Na sequência, aparece novamente o Nordeste com 557,3 mil unidades e 68,62 milhões em investimentos; o Sul com 347,2 mil unidades e R$ 56,56 bilhões investidos; o Centro-Oeste, com 231,4 mil unidades e R$ 34,76 bilhões e o Norte com 107,8 mil unidades e R$ 13,09 bilhões investidos.

O estado com o maior número de unidades foi São Paulo, com 588,3 mil unidades e R$ 101,88 bilhões em investimentos, seguido por Minas Gerais com 175,8 mil unidades e R$ 26,83 bilhões investidos. No Nordeste, o destaque foi para a Bahia, com 108,9 mil unidades e R$ 13,65 bilhões em investimentos, seguido por Pernambuco, com 88,5 mil unidades e R$ 11,22 bilhões investidos.

Em sua retomada, o programa priorizou as famílias com rendas de até R$ 2.850, que têm subsídio de até 95% do valor da unidade habitacional. Já a faixa 2 inclui famílias com renda entre R$ 2850,01 e R$ 4.700, enquanto a faixa 3, vai de quem tem renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600. Foi criada ainda a Faixa de Classe Média para quem tem rendas entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000.

O programa impulsionou o mercado imobiliário, conforme avaliação do Ministério das Cidades. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a partir de dados da Associação Brasileira de Incorporadoras, o número de imóveis lançados teve um aumento de 34,6% até outubro, o maior nível da série histórica. Já o aumento de novas unidades relacionadas ao Minha Casa, Minha Vida foi de 38,6%.

Além das novas contratações do MCMV, o governo federal destaca como medidas que impulsionaram o setor, o anúncio de novas regras para o sistema financeiro de habitação, alcançando famílias com renda mensal de até R$ 20 mil.

“A medida moderniza o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), amplia a oferta de crédito habitacional e garante maior acesso da classe média ao financiamento da casa própria”, aponta o governo em comunicado.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar