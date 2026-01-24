Ceará contrata 80,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida em dois anos

Empreendimento do Minha Casa, Minha Vida em Horizonte / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará registrou um total aproximado de 80,4 mil unidades habitacionais pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), desde a retomada do programa em fevereiro de 2023, com investimento no Estado de R$ 11,1 bilhões, o que o coloca na terceira posição regional, atrás da Bahia e de Pernambuco.

Em todo o País, foram contratadas 2,1 milhões de unidades em dois anos, um ano antes do inicialmente previsto. Os investimentos federais foram da ordem de R$ 317,78 bilhões. A nova meta do governo federal é contratar mais um milhão de unidades habitacionais pelo programa neste ano.

Na sequência, aparece novamente o Nordeste com 557,3 mil unidades e 68,62 milhões em investimentos; o Sul com 347,2 mil unidades e R$ 56,56 bilhões investidos; o Centro-Oeste, com 231,4 mil unidades e R$ 34,76 bilhões e o Norte com 107,8 mil unidades e R$ 13,09 bilhões investidos. O estado com o maior número de unidades foi São Paulo, com 588,3 mil unidades e R$ 101,88 bilhões em investimentos, seguido por Minas Gerais com 175,8 mil unidades e R$ 26,83 bilhões investidos. No Nordeste, o destaque foi para a Bahia, com 108,9 mil unidades e R$ 13,65 bilhões em investimentos, seguido por Pernambuco, com 88,5 mil unidades e R$ 11,22 bilhões investidos. Em sua retomada, o programa priorizou as famílias com rendas de até R$ 2.850, que têm subsídio de até 95% do valor da unidade habitacional. Já a faixa 2 inclui famílias com renda entre R$ 2850,01 e R$ 4.700, enquanto a faixa 3, vai de quem tem renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600. Foi criada ainda a Faixa de Classe Média para quem tem rendas entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000.