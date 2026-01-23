Trump comemora acordo sobre o TikTok nos Estados Unidos e agradece a Xi

Após o anúncio de que o TikTok fechou um acordo para criar uma joint venture nos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, disse estar "muito feliz por ter ajudado a salvar" a plataforma. Segundo Trump, o aplicativo de origem chinesa passará a pertencer a "um grupo de grandes patriotas e investidores americanos".

Oracle, Silver Lake e a firma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos MGX estão entre os principais investidores na empresa que passará a gerir o TikTok nos Estados Unidos.