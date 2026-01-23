TikTok finaliza acordo para criar joint venture nos EUA

O TikTok assinou acordos com grandes investidores, incluindo Oracle, Silver Lake e MGX, para formar uma joint venture nos Estados Unidos. A empresa de origem chinesa passará a operar sob "salvaguardas definidas que protegem a segurança nacional por meio de proteções abrangentes de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para usuários dos Estados Unidos", segundo comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (22). Os usuários americanos do TikTok poderão seguir utilizando o aplicativo.

Adam Presser, que anteriormente trabalhou como chefe de Operações e Segurança e Confiança do TikTok, liderará a nova empreitada. Presser trabalhará ao lado de um conselho de administração de sete membros, majoritariamente composto por americanos e que inclui o presidente do TikTok, Shou Chew.