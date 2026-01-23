Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TikTok finaliza acordo para criar joint venture nos EUA

Agência Estado
Agência Estado
O TikTok assinou acordos com grandes investidores, incluindo Oracle, Silver Lake e MGX, para formar uma joint venture nos Estados Unidos. A empresa de origem chinesa passará a operar sob "salvaguardas definidas que protegem a segurança nacional por meio de proteções abrangentes de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para usuários dos Estados Unidos", segundo comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (22). Os usuários americanos do TikTok poderão seguir utilizando o aplicativo.

Adam Presser, que anteriormente trabalhou como chefe de Operações e Segurança e Confiança do TikTok, liderará a nova empreitada. Presser trabalhará ao lado de um conselho de administração de sete membros, majoritariamente composto por americanos e que inclui o presidente do TikTok, Shou Chew.

O acordo marca o fim de anos de incerteza sobre o destino da popular plataforma de compartilhamento de vídeos nos Estados Unidos. O Congresso americano aprovou, e o então presidente Joe Biden sancionou uma lei que proibiria o TikTok nos Estados Unidos se o negócio permanecesse sob controle da chinesa ByteDance.

Oracle, Silver Lake e a firma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos MGX são os três investidores gestores da joint venture, cada um com uma participação de 15%. Outros investidores incluem a firma de investimentos de Michael Dell, o bilionário fundador da Dell Technologies. A ByteDance deterá 19,9% da joint venture. Fonte: Associated Press.

