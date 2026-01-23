PMI composto da zona do euro fica estável em janeiro, mostra preliminar; PMI de serviços cai

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro ficou inalterado em 51,5 em janeiro, conforme pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 23, pela S&P Global, em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FacSet, de 51,9.

Já o dado referente ao setor de serviços caiu a 51,9, ante previsão de 52,6 e patamar de 52,4 em dezembro.