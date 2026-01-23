Nintendo sobe em Tóquio após vendas do Switch 2 superarem rivais nos EUA em 2025

As vendas do console Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos superaram as de consoles rivais em 2025, reduzindo temores de desaceleração no ciclo do produto e trazendo alívio a investidores após meses de notícias negativas para a empresa. Dados da consultoria Circana mostram que o Switch 2 liderou o mercado americano tanto em volume quanto em valor em dezembro e no acumulado do ano passado. Segundo o relatório, o Switch 2 foi o console mais vendido nos EUA nesses períodos, à frente do Sony PlayStation 5, que ficou na segunda colocação. O desempenho ajudou a compensar quedas anuais observadas em outras plataformas de hardware. A Circana também destacou que o Switch 2 encerrou seu sétimo mês no mercado com uma base instalada de 4,4 milhões de unidades nos EUA, quase o dobro da alcançada pelo Switch original no mesmo intervalo.

O Switch 2 permanece como o console de videogame com vendas mais rápidas já monitoradas, com ritmo 35% superior ao do PlayStation 4 após sete meses no mercado. A Circana ressaltou, porém, que, no comparativo geral de hardware, o recorde histórico após sete meses ainda pertence ao Game Boy Advance, também da Nintendo.

Para o diretor de pesquisa de ações da Morningstar, Kazunori Ito, os números recentes sugerem que os embarques do Switch 2 "não desaceleraram de forma significativa", contrariando relatos de vendas mais fracas durante a temporada de fim de ano. Ele acrescenta que os investidores aguardam o balanço da empresa, previsto para o início do próximo mês, para confirmar oficialmente os volumes enviados e avaliar o impacto da alta dos custos. O desempenho comercial ocorre em um momento sensível para a Nintendo, cujas margens vêm sendo pressionadas pelo encarecimento de chips de memória, impulsionado pela demanda ligada à inteligência artificial (IA). A fabricante de videogames por trás do "Super Mario" e "Pokémon" afirmou que espera vender 19 milhões de unidades do Switch 2 até março, acima da projeção anterior de 15 milhões. Na bolsa de Tóquio, as ações da Nintendo chegaram a subir até 7% nesta sexta-feira, 23, encerrando o pregão com alta de 4,5%, a maior valorização diária em quase três meses.