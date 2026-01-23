Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Davos. autoridades citam relevância de IA na economia, mas apontam riscos

Em Davos. autoridades citam relevância de IA na economia, mas apontam riscos

Tipo Notícia

As principais autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Central Europeu (BCE) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) ressaltaram que a inteligência artificial (IA) pode mudar as economias e ter reflexo no mercado de trabalho, mas alertaram sobre a regulamentação, distribuição e especialização com a tecnologia.

Segundo a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, o crescimento econômico não é forte o bastante, mas a IA pode cooperar na produtividade e, consequentemente, na expansão. Ela mencionou que o Fundo investiga o que realmente está acontecendo no mercado de trabalho e há diversos indicadores de mudanças causados pela tecnologia.

"Há uma transformação massiva mediante procura de competências. Com a IA, as tarefas eliminadas são normalmente em empregos de nível básico, afetando os jovens", disse, ao observar que as mudanças estão ocorrendo de maneira muito rápida e ainda não se sabe como torná-las seguras ou como lidar com o cenário.

Para a presidente do BCE, Christine Lagarde, é importante discutir se a IA será "de código aberto" ou não, ponderando se será um bem comum entre a sociedade e se cobrirá a população de maneira positiva. Segundo ela, igualmente relevante é avaliar como a tecnologia é regulamentada, diante da vulnerabilidade que jovens e crianças podem ficar expostos.

"Confiança e verdade andam bem juntas. Temos o dever de dizer a verdade. Precisa de tempo para construir confiança, mas é rápido para ela ser quebrada. Temos instituições que promovem análises do que prevemos e isso é relevante", acrescentou, sobre o panorama geral além da IA.

No mesmo sentido, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, sugeriu que a questão do mercado de trabalho é um problema que pode ser resolvido com uma cooperação global e, sobre IA, disse que pode "ajudar muito" o comércio, já que pode reduzir o valor de logística, por exemplo. "No entanto, a IA só irá mudar efetivamente o comércio se for relativamente iguais entre os países, senão criaremos apenas mais desigualdades", afirmou.

Paralelamente, ela ressaltou que há um problema de "demografia" no mundo e que não se pode negligenciar determinadas regiões. "A África e outros mercados emergentes, por exemplo, são os mercados do futuro", acrescentou.

