Bolsas europeias operam voláteis com queda de futuros de NY e diante de incertezas geopolíticas

São Paulo, 23/01/2026 - As bolsas europeias operam mistas e voláteis, sem conseguirem prolongar o alívio depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou sua ameaça de impor novas tarifas aos aliados europeus por defenderem a Groenlândia. Mercado segue à espera de detalhes do acordo sobre a ilha em um ambiente de relações trincadas dos EUA com a Europa. Ações de defesa sobem. Em Londres, companhias aéreas e de lazer caem e Adidas afunda em Frankfurt.

Por volta das 8h01 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,33%, a 606,87 pontos. A Bolsa de Londres subia 0,02%, a de Paris cedia 0,5% e a de Frankfurt recuava 0,08%. O mercado de Milão tinha queda de 0,5% e o de Lisboa perdia 0,32%. Madri apresentava desvalorização de 0,7%.

Entre as ações de defesa, Rheinmetall era trocada de carteiras com alta de 1% em Frankfurt. A Leonardo avançava 1,44% em Milão. O presidente da Otan, Mark Rutte, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, se reúnem hoje para conversar sobre a Groenlândia no Ártico, segundo o The Guardian.

Em Londres, as baixas porcentuais mais relevantes eram trazidas pela empresa de vestuário Burberry, com realização após ímpeto com desempenho de vendas. As ações cediam 4,3%, A IAG e a EasyJet perdiam 3,11% e 2,6%, respectivamente. E a Intercontinental Hotels Group recuava 1,6%.

Observando as dificuldades e o tombo das ações da Intel, a Infineon perdia 1,6% em Frankfurt e a ASM cedia 1,8% em Amsterdã.