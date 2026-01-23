Bancos da Coreia do Sul registraram maior nível de transações cambiais da história em 2025

As negociações diárias de câmbio por bancos na Coreia do Sul atingiram um recorde histórico no ano passado, impulsionadas pelo aumento das negociações de ações transfronteiriças, mostraram dados do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, segundo a agência Yonhap. O volume médio diário de câmbio, incluindo negociações de derivativos, chegou a US$ 80,71 bilhões em 2025, um aumento de 17% em relação aos US$ 68,96 bilhões do ano anterior, de acordo com os dados do BoK.

Outra pesquisa do BC coreano também mostrou que mais de um em cada quatro especialistas financeiros acredita que o aumento da volatilidade no mercado de câmbio representa o maior risco para o sistema financeiro da Coreia. Na pesquisa com 75 especialistas financeiros no país e no exterior entre novembro e dezembro, 26,7% disseram que a volatilidade aumentada no mercado de câmbio local é o maior risco, entre outros, para o sistema financeiro na quarta maior economia da Ásia.