Nubank supera Bradesco e se torna 2ª maior instituição financeira do Brasil em clientes

Pelo levantamento, o Nubank chegou a 112 milhões de clientes, atrás apenas da Caixa Econômica Federal, com 158 milhões

O Nubank ultrapassou o Bradesco e se tornou a segunda maior instituição financeira do Brasil em número de clientes. A informação aparece na edição do quarto trimestre do ranking de reclamações do Banco Central, que também compila a quantidade de usuários de cada banco e fintech da lista.

