Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MME anuncia início da elaboração da Estratégia Nacional de Terras Raras

MME anuncia início da elaboração da Estratégia Nacional de Terras Raras

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta quinta-feira, 22, os passos iniciais para a elaboração da chamada Estratégia Nacional de Terras Raras (ENTR), projeto que vai focar na formulação de diretrizes, metas e instrumentos para desenvolvimento da cadeia desse insumo no Brasil. A ideia é estabelecer um alinhamento com as políticas industrial, ambiental e de transição energética.

A reunião "kick-off" foi realizada nesta semana. Além do Ministério de Minas e Energia (MME), o encontro contou com a participação de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e de consultores.

Está prevista a elaboração de diagnósticos sobre "oportunidades de desenvolvimento da cadeia de valor, orientações em sustentabilidade e propostas de governança e monitoramento", de acordo com comunicado do MME.

No setor minerário, o governo tem optado pela via infralegal, enquanto o Congresso discute uma Lei específica para esse mercado.

A primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), em outubro de 2025, tratou de diferentes resoluções para o setor, incluindo a criação de um grupo de trabalho sobre taxas de fiscalização e encargos setoriais, além de outro grupo sobre financiamento de projetos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar