MME anuncia início da elaboração da Estratégia Nacional de Terras Raras

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta quinta-feira, 22, os passos iniciais para a elaboração da chamada Estratégia Nacional de Terras Raras (ENTR), projeto que vai focar na formulação de diretrizes, metas e instrumentos para desenvolvimento da cadeia desse insumo no Brasil. A ideia é estabelecer um alinhamento com as políticas industrial, ambiental e de transição energética.

A reunião "kick-off" foi realizada nesta semana. Além do Ministério de Minas e Energia (MME), o encontro contou com a participação de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e de consultores.