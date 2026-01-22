Menor risco geopolítico faz dólar cair a menor valor desde novembro

O menor risco geopolítico, com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ressaltando nesta tarde que um acordo da Groenlândia está sendo costurado, fez com que o dólar perdesse terreno globalmente, voltando a R$ 5,28, menor valor intradia desde 14 de novembro de 2025 e de fechamento desde 11 de novembro. Com isso, o real recupera o valor que tinha antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, em 5 de dezembro. O dólar fechou em queda de 0,68%, a R$ 5,2845 no segmento à vista, recuando 1,64% nesta semana e perdendo 3,73% no acumulado de 2026.

Desde quarta-feira, o presidente americano suavizou o discurso, mencionando que não usaria força para obter território na Groenlândia e suspendendo as tarifas contra países europeus, que eram previstas para fevereiro. Somado a isso, operadores têm ressaltado que o real segue atrativo para carry trade, com expectativa de que o ciclo de flexibilização monetária no Brasil comece apenas a partir de março, e há o entendimento de que a corrida eleitoral de 2026 ainda não está decidida.

O Morgan Stanley mencionou, em relatório a clientes, que "o mercado parece estar incorporando uma alternância de poder nas eleições deste ano, que acontecerão em outubro". Isso porque o grupo de ações mais relacionadas a uma mudança de governo subiu 59% em dólar desde janeiro de 2025, enquanto o que tem maior correlação com continuidade de governo avançou 47% no mesmo período. Ainda assim, o maior vetor para o câmbio nesta quinta-feira, 22, foi o cenário externo. "Com certeza é um movimento global, pois o DXY está caindo e outras moedas emergentes também estão subindo", afirma o economista Guilherme Souza, da Ativa Investimentos, ressaltando que o discurso mais conciliador de Trump, desde ontem, é o principal driver. Trump ressaltou que a estrutura do acordo da Groenlândia está "sendo trabalhada" e que "será incrível para os EUA". Contudo, a chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, disse nesta quinta que ainda não teve acesso ao acordo.