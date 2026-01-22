Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conglomerado PicPay lidera ranking de reclamações do 4º trimestre de 2025, diz BC

O conglomerado PicPay ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do quarto trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 22.

O PicPay teve 3.718 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 55,52 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado C6 ficou em segundo lugar, com 1.738 reclamações procedentes e um índice de 51,92.

Em terceiro lugar, ficou o conglomerado Bradesco, com 4.849 reclamações procedentes e índice de 43,89.

Completam o ranking do BC os conglomerados Neon Pagamentos (com índice de 39,59), Inter (39,23), Mercado Pago (38,66), Itaú (36,24), BTG Pactual/Banco Pan (33,67), Pagseguro (32,09), Santander (27,29), Caixa Econômica Federal (17,23), BB (16,22), 99PAY (16,0), Nu Pagamentos (12,04) e Cloudwalk (6,43).

