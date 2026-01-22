Conglomerado PicPay lidera ranking de reclamações do 4º trimestre de 2025, diz BC

O conglomerado PicPay ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do quarto trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 22.

O PicPay teve 3.718 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 55,52 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.