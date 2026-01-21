Walfrido Warde deixa a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master

O advogado Walfrido Warde deixou nesta quarta-feira, 21, a defesa de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. A notícia foi publicada no blog da jornalista Andréa Sadi, da GloboNews, e confirmada pelo Estadão. Procurado, Warde não respondeu.

Além de Warde, que deixa o caso, também fazem parte da defesa do Master os advogados Pier Paolo Bottini e Roberto Podval.