Vietnã abre mercado para gordura bovina do Brasil; Arábia Saudita para heparina

O Brasil poderá exportar gordura bovina para o Vietnã e heparina bovina para a Arábia Saudita, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As negociações sanitárias entre os governos foram concluídas na terça-feira, 20. Sobre a abertura para o Vietnã, as pastas lembraram que o país tem cerca de 100 milhões de habitantes e é um dos principais destinos do agronegócio brasileiro.

"As autoridades sanitárias vietnamitas confirmaram o aceite para a exportação de gordura bovina do Brasil, o que amplia e diversifica oportunidades para a cadeia pecuária brasileira", destacaram os ministérios.

O Brasil exportou cerca de US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários para o Vietnã no último ano, sobretudo de milho, complexo de soja, fibras e produtos têxteis. Na Arábia Saudita, as autoridades sanitárias confirmaram a abertura de mercado para heparina bovina, anticoagulante utilizado em procedimentos e terapias clínicas. "O país, com cerca de 34 milhões de habitantes, importou mais de US$ 2,8 bilhões em produtos agropecuários brasileiros no ano passado, com destaque para milho e para produtos do complexo carnes e do complexo sucroalcooleiro", afirmaram as pastas no comunicado conjunto.