Trump diz querer ver um ano de teto de 10% em taxas de cartão de crédito

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na tarde desta quarta-feira, 21, que quer ver um ano de teto de 10% em taxas de cartão de crédito, acrescentando que a taxa atual de 28% é "absurda" e está "deixando famílias inadimplentes".

"Empresas de cartões de crédito estão recebendo tanto que pessoas não sabem porque estão com dívida; eles tem que dar espaço para a população", disse Trump em entrevista à CNBC, às margem do Fórum Econômico Mundial de Davos.