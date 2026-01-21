Trump diz em Davos ver economia em expansão, investimentos disparando e inflação derrotada

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que a economia dos Estados Unidos está em expansão, os investimentos no país estão disparando, enquanto a inflação, foi derrotada, em discurso, segundo ele, direcionado para "alguns amigos e alguns inimigos".

"Vocês verão um crescimento que nenhum país jamais viu. A estimativa de crescimento do quarto trimestre de 2025 dos EUA é de 5,4%", informou Trump, ao dizer que as pessoas "estão felizes" com ele e que a inflação subjacente ficou em 1,5% no 4º trimestre de 2025.