Trump diz em Davos ver economia em expansão, investimentos disparando e inflação derrotada
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que a economia dos Estados Unidos está em expansão, os investimentos no país estão disparando, enquanto a inflação, foi derrotada, em discurso, segundo ele, direcionado para "alguns amigos e alguns inimigos".
"Vocês verão um crescimento que nenhum país jamais viu. A estimativa de crescimento do quarto trimestre de 2025 dos EUA é de 5,4%", informou Trump, ao dizer que as pessoas "estão felizes" com ele e que a inflação subjacente ficou em 1,5% no 4º trimestre de 2025.
Trump disse acreditar que suas políticas podem impulsionar "ainda mais" o crescimento e mencionou que pretende elevar os padrões de vida.
Europa
No discurso, o presidente dos EUA também afirmou "amar" a Europa e defendeu que quer ver os europeus "se dando bem", mas que o continente não está no caminho certo, na avaliação dele.
O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus, diante das investidas americanas para a aquisição da Groenlândia, que pertence à Dinamarca.
Segundo ele, certos lugares na Europa "já não são reconhecíveis".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente