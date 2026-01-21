TCU determina investigação sobre prejuízo para aposentados da Infraero após liquidação do BVA

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 21, a abertura de uma tomada de contas especial - um processo que apura responsabilidades em caso de dano à administração pública - para investigar prejuízos supostamente causados pelo Banco BVA e por ex-administradores da Infraprev, uma entidade de previdência complementar da Infraero, a essa mesma empresa.

O processo começou a partir de uma representação da própria Infraprev, que tem a Infraero como patrocinadora. A entidade alegou uma série de possíveis irregularidades na análise e aprovação de aportes financeiros feitos ainda em 2010, no total de R$ 20 milhões, em dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs): Master Multisetorial I e Master Multisetorial II. Não há relação com o Banco Master.