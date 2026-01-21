Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU determina investigação sobre prejuízo para aposentados da Infraero após liquidação do BVA

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 21, a abertura de uma tomada de contas especial - um processo que apura responsabilidades em caso de dano à administração pública - para investigar prejuízos supostamente causados pelo Banco BVA e por ex-administradores da Infraprev, uma entidade de previdência complementar da Infraero, a essa mesma empresa.

O processo começou a partir de uma representação da própria Infraprev, que tem a Infraero como patrocinadora. A entidade alegou uma série de possíveis irregularidades na análise e aprovação de aportes financeiros feitos ainda em 2010, no total de R$ 20 milhões, em dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs): Master Multisetorial I e Master Multisetorial II. Não há relação com o Banco Master.

A instituição que oferecia os investimento, o BVA, acabou sofrendo uma intervenção pelo Banco Central em 2012, e foi liquidado extrajudicialmente em 2013, por causa do que a autoridade monetária classificou como "comprometimento da situação econômico-financeira da entidade e a grave violação das normas que disciplinam sua atividade."

Segundo a representação, a intervenção e posterior liquidação do banco levou os fundos a perdas patrimoniais de 100% até março de 2017, devido à desvalorização dos ativos do BVA. A Infraprev acusa ex-administradores da própria entidade de não terem tomado as precauções devidas antes de autorizar o investimento, sem realizar due dilligence ou uma análise criteriosa da situação do banco.

No acórdão proferido nesta quarta, de relatoria do ministro Walton Alencar, o TCU determina que esses ex-administradores e a massa falida do BVA apresentem defesa no prazo de 15 dias. Também devem realizar a devolução de valores perdidos.

