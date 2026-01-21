Taxas de juros ficam estáveis e têm baixa liquidez à espera de Trump

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 21, com baixa de apenas um ou dois pontos, embora o dólar esteja em queda ante o real. Os juros dos Treasuries longos, por sua vez, reduzem o movimento de queda. O movimento ocorre após pesquisa eleitoral da Atlas/Intel mostrando o presidente Lula liderando em todos os cenários, mas reduzindo a distância com o senador Flávio Bolsonaro para segundo turno. A liquidez é baixa.

O investidor está na expectativa pelo discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, em meio às tensões com a Europa por causa da sua intenção de tomar controle da Groenlândia. Há pouco, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, saiu abruptamente de um jantar exclusivo para convidados em Davos depois que o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, começou a criticar a Europa.