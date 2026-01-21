Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham, diz Trump, em Davos

O presidente norte-americano, Donald Trump, se vangloriou, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, de feitos realizados em sua administração. Ele afirmou ainda que o objetivo da imposição de tarifas contra outros países era para que eles pagassem prejuízos causado aos EUA.

"Com tarifas, reduzimos déficit comercial americano, que era um dos maiores do mundo, sem causar inflação", disse, ao mencionar que as tarifas ajudaram a reduzir o déficit mensal dos EUA em 77%.