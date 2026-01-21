Produção da Rio Tinto de cobre sobe acima do previsto em 2025; embarque de minério de ferro cai

A Rio Tinto informou que elevou em 11% sua produção de cobre em 2025, superando o topo do guidance, enquanto os embarques de minério de ferro a partir da região australiana de Pilbara recuaram levemente no acumulado do ano, apesar de um desempenho recorde no quarto trimestre. A produção equivalente de cobre - quantidade total de cobre puro ou refinado obtida de diversas fontes e operações de mineração, mesmo que venham de minérios diferentes ou subprodutos - cresceu 8% em relação a 2024, com avanço de 5% nos embarques.

Segundo a mineradora, a produção anual de cobre somou 883 mil toneladas, acima da faixa estimada de 860 mil a 875 mil toneladas. No quarto trimestre, o volume produzido alcançou 240 mil toneladas, alta de 5% na comparação anual. O resultado foi impulsionado principalmente pela expansão subterrânea da mina de Oyu Tolgoi, na Mongólia, que elevou a oferta do metal em um momento de preços elevados, sustentados por demanda firme e interrupções de oferta.