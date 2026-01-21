PPSA: parada de plataformas faz parcela de petróleo da União cair 3,8% em novembro ante outubro

A produção de petróleo da União atingiu 174 mil barris por dia (bpd) em novembro, considerando nove contratos de partilha de produção (CPPs) e os acordos de individualização da produção (AIPs) de Tupi, Atapu, Mero e Jubarte, resultado 3,8% inferior ao de outubro. Os dados são do Boletim Mensal da Produção, divulgado nesta quarta-feira, 21, pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). Nos contratos de partilha, a parcela de petróleo da União foi de 157 mil bpd, com destaque para Mero, responsável por 72% da produção, com 112,57 mil barris por dia. O resultado do mês foi 5% inferior ao do período anterior, em razão do menor excedente de óleo no campo de Búzios, decorrente de Paradas Programadas na P-74 e no FPSO Almirante Barroso, além de Serviços de Manutenção na P-71, do campo de Itapu.

Já nos AIPs, a parcela total de petróleo da União foi de 16,53 mil bpd, 6% superior ao período anterior, devido ao maior excedente em óleo do AIP de Mero, responsável por 74% da parcela da União em novembro.

A fatia de gás natural da União atingiu 472 mil metros cúbicos por dia (m3/dia) em novembro, em cinco contratos de partilha de produção e nos AIPs de Tupi e Jubarte. Nos contratos de partilha, a média do total da parcela de gás natural disponível para exportação da União foi de 391 mil m3/d. Nos AIPs, a exportação de gás natural da União foi de 81 mil m3/d em novembro, 32% a menos do que no período anterior, reflexo do menor excedente em gás para os AIPs de Tupi e Jubarte. Total