Johnson & Johnson supera estimativas de lucros e vendas; ganhos com Stelara despencam

A fabricante de medicamentos e dispositivos médicos Johnson & Johnson registrou vendas e lucros acima do esperado no quarto trimestre de 2025. Em contrapartida, a empresa viu despencar no trimestre a venda de um dos seus principais medicamentos, o Stelara.

A empresa registrou um lucro ajustado de US$ 2,46 por ação para o quarto trimestre, superando a projeção de US$ 2,42 calculada pela FactSet. As vendas foram de US$ 24,56 bilhões - uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior e também acima da estimativa de US$ 24,1 bilhões dos analistas.