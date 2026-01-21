Johnson & Johnson supera estimativas de lucros e vendas; ganhos com Stelara despencam
A fabricante de medicamentos e dispositivos médicos Johnson & Johnson registrou vendas e lucros acima do esperado no quarto trimestre de 2025. Em contrapartida, a empresa viu despencar no trimestre a venda de um dos seus principais medicamentos, o Stelara.
A empresa registrou um lucro ajustado de US$ 2,46 por ação para o quarto trimestre, superando a projeção de US$ 2,42 calculada pela FactSet. As vendas foram de US$ 24,56 bilhões - uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior e também acima da estimativa de US$ 24,1 bilhões dos analistas.
As vendas do Stelara, que chegou a ser um dos medicamentos mais vendidos da Johnson & Johnson, despencaram 48% no trimestre. Outros produtos ajudaram a amenizar o impacto, com as vendas do Darzalex avançando 27% no trimestre, enquanto as do Tremfya dispararam 68%
A Johnson & Johnson também divulgou seu guidance para 2026, com lucro ajustado de US$ 11,53 por ação vendas anuais reportadas de US$ 100,5 bilhões.
Os analistas da FactSect esperavam US$ 11,48 de lucro por ação e US$ 98,9 bilhões em vendas para 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente