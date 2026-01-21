Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão 'é um ativo que vale a pena comprar', diz ministro japonês em Davos

Autor Agência Estado
O Ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Ryosei Akazawa, pediu ao mundo que aposte no Japão nesta terça-feira, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, afirmando que "a economia japonesa é um ativo que vale a pena comprar".

"O envelhecimento da população japonesa e o fato de o país enfrentar desastres com frequência são duas facetas extremamente singulares", disse Akazawa à plateia durante um painel. Ele explicou que o Japão possui enormes volumes de big data sobre essas duas questões, o que permite ao país lançar novos serviços para lidar com elas.

"O desenvolvimento da inteligência artificial por si só não nos permitirá alcançar facilmente a China e os Estados Unidos, mas competiremos com eles por meio dos dados", disse Akazawa.

"Com nossas capacidades de fabricação altamente elogiadas, queremos gerar riqueza em áreas como a robótica com inteligência artificial", acrescentou. "Esta é uma fórmula vencedora e queremos investir muito nela."

Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

