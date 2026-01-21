Investimentos em construção nos EUA sobem 0,5% em outubro ante setembro

Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,5% em outubro ante setembro, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2.175,2 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 21. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período.

Na comparação anual, os investimentos tiveram queda de 1% em outubro.