Ibovespa sobe para nível histórico de 169 mil pontos com fluxo e pesquisa eleitoral

O Ibovespa atingiu nesta quarta-feira, 21, nova marca inédita, a de 168 mil pontos, após ter fechado no nível histórica de 166 mil pontos na véspera, em meio a um processo de continuidade de busca de investidores por ativos fora dos Estados Unidos, diante da tensão entre o país e a Europa. No exterior, os índices acionários caem, enquanto investidores acompanham o discurso do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que começou por volta das 10h30. A agenda de indicadores hoje é vazia. Além disso, fica no foco a pesquisa eleitoral AtlasIntel, mostrando redução nas intenções de voto entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a corrida à Presidência da República em 2026.

Outro ponto de atenção é a liquidação extrajudicial do Will Bank, decretada pelo Banco Central nesta quarta-feira, deve aumentar a conta a ser paga pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no caso do Banco Master, dos atuais R$ 40,6 bilhões para um número mais próximo de R$ 48 bilhões.

Após abrir o pregão de hoje na mínima em 166.277,91 pontos, com variação zero, o Ibovespa passou a renovar máximas inéditas, tendo subido 1,78%, no melhor momento, em 169.236,03 pontos. De 85 papéis da carteira teórica, Metalúrgica Gerdau PN (-1,93), Gerdau PN (-1,17%), TIM ON (-0,66%) e Caixa Seguridade (-0,006%) caíam às 11h22. O Ibovespa subia 1,63%, aos 168.988,97 pontos. "Muitos que investiram no S&P e no Nasdaq estão se afastando desses índices das Bolsas de Nova York, devido à agressividade de Trump com os parceiros da Otan. Isso pode estar acelerando o processo de rotação global", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos. Desta forma, migram recursos para países emergentes como o Brasil, atraindo fluxo, principalmente de investidores estrangeiros. A alta do principal indicador da B3 no início da sessão desta quarta-feira destoa do desempenho dos mercados acionários europeus. Por volta das 11 horas, os índices futuros americanos passaram a subir, de olho em Trump. O republicano segue pressionando para anexar a Groenlândia, território dinamarquês, aos EUA. Dentre as palavras, disse que "não vou usar força para conquistar a Groenlândia."

Ontem, o Ibovespa alcançou máxima histórica aos 166.467,56 pontos, fechando um pouco abaixo deste nível, mas na marca inédita em 166.276,90, em alta de 0,87%. Nesta manhã, o Índice Bovespa futuro subia 1,15%, aos 169.625 pontos, enquanto o petróleo tinha viés positivo, ás 9h54. Já o minério de ferro fechou com queda de 0,32% e de 0,64%, em Dalian e Cingapura, respectivamente. "Hoje deve ser um dia complexo", estima Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia, ao referir-se ao noticiário desta quarta-feira e em meio ao discurso de Trump.