FGV: IGP-M acelera a 0,44% na 2ª prévia de janeiro, ante 0,14% na mesma leitura de dezembro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,44% na segunda prévia de janeiro, após alta de 0,14% em igual leitura de dezembro, informou nesta quarta-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Houve avanço em todas as principais aberturas que compõem o indicador. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) passou de 0,12% para 0,45%. No Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) a variação avançou de 0,18% para 0,36%, enquanto o Índice Nacional Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,57% nessa leitura, ante 0,22% na segunda leitura de dezembro.