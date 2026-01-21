FGC deve antecipar contribuições de associados em 5 anos para recompor caixa após caso Master

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) vai antecipar a cobrança de cinco anos de contribuição dos seus associados para recompor o caixa após o pagamento de garantias a investidores do Banco Master, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O plano para reforçar a liquidez do fundo também envolve a instituição de uma contribuição extraordinária mensal. Segundo duas pessoas que acompanham de perto as discussões, o martelo só vai ser oficialmente batido depois de o FGC terminar os pagamentos de garantias. Mas as contas apontam que vai ser "inevitável" adotar as medidas.

O desembolso de cerca de R$ 47 bilhões no caso Master representa quase 40% da liquidez que a instituição tinha em junho de 2025, de R$ 121,128 bilhões.

Ambos os instrumentos considerados, a antecipação e a cobrança extraordinária, estão previstos nas normas do FGC. O fundo é autorizado a cobrar antecipadamente de 12 a 60 contribuições mensais - ou seja, de um a cinco anos de contribuições - sempre que as circunstâncias indicarem que o seu patrimônio "necessita e receitas adicionais para fazer face às suas obrigações." No entanto, a antecipação teria impacto no fluxo de caixa do FGC, que passaria um período equivalente sem receber recursos. Por isso, o conselho de administração do fundo deve lançar mão de uma contribuição extraordinária. Segundo o estatuto do FGC, o valor não pode ultrapassar metade da alíquota em vigor para as contribuições ordinárias. O FGC já começou o pagamento de cerca de R$ 40,6 bilhões em depósitos garantidos do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro.