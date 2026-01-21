FecomercioSP: adequação de estoques melhora, mas mais varejistas relatam falta de mercadorias
As empresas do comércio varejista reportaram melhora no nível de estoques em janeiro ante dezembro, mas pela primeira vez desde 2011 a parcela de companhias que disseram estar com níveis de mercadoria menores do que o necessário superou o de empresas com mais produtos do que gostariam. As informações são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).
O Índice de Estoques subiu 2,1% em janeiro ante dezembro, passando de 109,2 para 111,4 pontos. Na comparação com janeiro de 2025, aumentou 1,1%. O índice varia de zero (inadequação total de estoques) a 200 (adequação total).
Os dados, porém, mostraram que o porcentual de empresas que declararam estar com os estoques abaixo do adequado renovou a máxima histórica, atingindo 23,2% - alta de 0,5 ponto porcentual ante dezembro e de 3,2 pp em relação a janeiro de 2025.
Foi a primeira vez desde o início da série histórica, em 2011, que este grupo superou o de empresas que relataram ter estoques acima dos níveis adequados - 20,9% em janeiro, queda mensal de 0,2 pp e anual de 0,4 pp.
Segundo a FecomercioSP, o aumento no porcentual de empresas com estoques menores do que o necessário provavelmente está relacionado a dificuldades destas companhias em obter capital de giro e crédito junto aos fornecedores. "Falta de mercadorias é extremamente prejudicial para os varejistas, já que ao não encontrar o que precisava, é muito provável que o cliente não retorne àquela loja", acrescentou.
Estoques por porte
Entre as pequenas empresas, 55,3% disseram em janeiro que estão com níveis adequados de estoque, mais que as 54,3% de dezembro. O porcentual de empresas com estoques acima do necessário caiu de 22,8% para 21,1%, enquanto aquelas com falta de estoque passaram de 22,8% para 23,3%.
Nas grandes empresas, a parcela de companhias com estoques adequados aumentou de 64,4% para 67,6% entre dezembro e janeiro. As que estavam com estoques acima do adequado diminuíram de 16,4% para 14,1%, e as com estoques abaixo do adequado diminuíram de 19,2% para 18,3%.