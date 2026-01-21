Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +3,33%
Pontos: 171.816,67
Máxima de +3,42% : 171.969 pontos
Mínima estável: 166.278 pontos
Volume: R$ 52,32 bilhões
Variação em 2026: 6,64%
Variação no mês: 6,64%
Dow Jones: +1,21%
Pontos: 49.077,23
Nasdaq: +1,18%
Pontos: 23.224,82
Ibovespa Futuro: +3,42%
Pontos: 173.430
Máxima (pontos): 173.955
Mínima (pontos): 167.770
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,67
Variação: +4,38%
Petrobras PN
Preço: R$ 33,43
Variação: +3,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,76
Variação: +3,08%
Ambev ON
Preço: R$ 14,31
Variação: +1,71%
Petrobras ON
Preço: R$ 36,03
Variação: +4,59%
Vale PNA
Preço: R$ 82,50
Variação: +3,02%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,64
Variação: +1,71%
Vale ON
Preço: R$ 82,50
Variação: +3,02%
Itausa PN
Preço: R$ 12,72
Variação: +5,04%
Global 40
Cotação: 689,703 centavos de dólar
(20/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3203
Venda: R$ 5,3208
Variação: -1,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: -0,61%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3362
Venda: R$ 5,3368
Variação: -0,78%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4400
Venda: R$ 5,5470
Variação: -0,77%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3335
Variação: -1,09%
- Euro
Compra: US$ 1,1686 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1686 (às 18h26)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2180
Venda: R$ 6,2210
Variação: -1,29%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4000
Venda: R$ 6,4990
Variação: -0,72%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.837,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,50%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente