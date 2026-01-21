Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA lideram corrida de IA no mundo, mas precisam dobrar produção de energia, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China por uma grande diferença. "Nós estamos liderando a China por muito, e acho que o presidente Xi [Xi Jinping, presidente da China] respeita o novo avanço, em parte, porque eu permiti que as grandes empresas construíssem suas próprias capacidades elétricas", disse o republicano.

Trump também criticou a geração de energia chinesa, ao dizer que ao mesmo tempo que Pequim fabrica diversos parques eólicos, também utiliza o carvão como uma das principais fontes de energia.

O mandatário ainda afirmou que os EUA precisam dobrar a produção de energia no país para abastecer data centers e fábricas ligadas à IA, destacando que os incentivos oferecidos por seu governo para geração de energia nuclear.

"Eu não era um grande fã da energia nuclear por conta do risco, do perigo, mas o progresso que fizeram na segurança é inacreditável", disse Trump.

