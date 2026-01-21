EUA lideram corrida de IA no mundo, mas precisam dobrar produção de energia, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China por uma grande diferença. "Nós estamos liderando a China por muito, e acho que o presidente Xi [Xi Jinping, presidente da China] respeita o novo avanço, em parte, porque eu permiti que as grandes empresas construíssem suas próprias capacidades elétricas", disse o republicano.

Trump também criticou a geração de energia chinesa, ao dizer que ao mesmo tempo que Pequim fabrica diversos parques eólicos, também utiliza o carvão como uma das principais fontes de energia.