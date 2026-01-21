Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação no combate ao narcotráfico

Autor Agência Estado
O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta quarta-feira, 21, que aplicará uma "taxa de segurança" de 30% sobre as importações da Colômbia a partir de 1º de fevereiro devido à falta de reciprocidade e de ações firmes contra o narcotráfico do país vizinho.

"Temos feito esforços genuínos para cooperar com a Colômbia, mesmo com um déficit comercial superior a US$ 1 bilhão anualmente. Mas, embora tenhamos insistido no diálogo, nossas forças armadas continuam a confrontar grupos criminosos ligados ao narcotráfico na fronteira sem qualquer cooperação", escreveu Noboa na rede X.

A medida permanecerá em vigor até que haja um compromisso real de combater conjuntamente o narcotráfico e a mineração ilegal na fronteira, acrescentou o presidente equatoriano.

