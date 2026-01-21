Em Davos, Trump diz que Venezuela aceitou acordo após ataque e dividirá receitas do petróleo

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que a Venezuela aceitou o acordo proposto pelo mandatário após o ataque que retirou o ditador Nicolás Maduro do poder e que o novo governo em Caracas dividirá a receita do petróleo com os EUA.

"Mais países deveriam fazer isso acordo", disse Trump. "A Venezuela irá gerar mais dinheiro em seis meses do que nos últimos 20 anos. Todas as grandes empresas estão vindo conosco, é incrível de ver. A liderança tem sido muito boa", afirmou.