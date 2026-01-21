'Diminui número de candidatos para a presidência do Fed para apenas um nome', diz Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 21, que diminuiu o número de candidatos para a presidência do Federal Reserve (Fed) para "apenas um nome", mas que todos são bons.
Em entrevista à CNBC, ele comentou que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, "só quer ficar onde está", enquanto o candidato à chefia do Banco Central americano (BC), Rick Rieder, "é muito impressionante".
"Queremos ter bom desempenho da economia, mas bons números assustam mercados no momento por medo de que Fed eleve os juros", acrescentou. De acordo com o republicano, o crescimento do PIB não é uma fonte de pressão inflacionária atualmente.
Trump também voltou a criticar o atual presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizando que ele precisa sair da instituição monetária ao fim do seu mandato. "Ele fez péssimo trabalho lá e sua vida não será feliz se ficar", comentou. "Powell é incompetente ou está quebrado", adicionou, pontuando que ele mesmo teria feito uma reforma melhor no Fed e gastado menos do que o BC.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente