'Diminui número de candidatos para a presidência do Fed para apenas um nome', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 21, que diminuiu o número de candidatos para a presidência do Federal Reserve (Fed) para "apenas um nome", mas que todos são bons.

Em entrevista à CNBC, ele comentou que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, "só quer ficar onde está", enquanto o candidato à chefia do Banco Central americano (BC), Rick Rieder, "é muito impressionante".