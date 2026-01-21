Davos: Europa precisa se defender de tarifas dos EUA; é hora de despertar, diz membro do BCE

O integrante do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, afirmou nesta quarta-feira (21) que a Europa deve se manter firme e se defender, mas que "também pode acordar e jogar as suas próprias cartas". Em entrevista à emissora France 2, em Davos, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial, comentando o cenário atual de disputas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: "precisamos nos defender em relação às tarifas. Precisamos defender nossos direitos sobre a Groenlândia. Temos muitos recursos".

Segundo o também presidente do Banco da França, "podemos trabalhar juntos como europeus e com nossos aliados em inteligência artificial e, claro, em energia livre de carbono. Quanto aos nossos esforços de defesa, acredito que é hora de a Europa despertar".