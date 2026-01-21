Consumo de serviços deve crescer 3,0% e o de bens recuar 0,48% no 1º tri, aponta Ibevar-FIA

A economia brasileira deve iniciar 2026 com um comportamento assimétrico no consumo. Enquanto o setor de serviços deve crescer 3,0%, o varejo de bens tende a registrar leve retração de 0,48% no primeiro trimestre de 2026 ante mesmo período de 2025, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) e da FIA Business School. "A divergência entre bens e serviços reflete um ajuste estrutural no padrão de consumo. As famílias priorizam conveniência, experiência, proteção e recorrência, enquanto reduzem ou adiam a aquisição de bens físicos, especialmente os duráveis", avalia o presidente do Ibevar e professor da FIA Business School, Claudio Felisoni.

O estudo, feito a partir de modelos econométricos e análises preditivas, estima o comportamento do consumo antes mesmo do trimestre acabar. Em serviços, as projeções utilizam monitoramento de comportamento e interesse dos consumidores em ambientes digitais e redes sociais, com apoio de técnicas de processamento de linguagem natural e inteligência artificial. Já no varejo de bens, as estimativas são baseadas em séries históricas e variáveis condicionantes como renda real, juros, crédito, prazo médio e inadimplência.

Varejo de bens No varejo de bens, segmentos essenciais e ligados ao consumo recorrente sustentaram crescimento, enquanto bens duráveis e discricionários permaneceram pressionados por juros elevados, crédito restritivo e postergação de decisões de compra. Artigos farmacológicos, médicos e de perfumaria devem avançar 6,86% no primeiro trimestre de 2026 ante mesmo período de 2025. Também apresentam crescimento vestuário e calçados (+2,69%), equipamentos para escritório e comunicação (+3,97%), além de hipermercados e supermercados (+1,02%), refletindo a resiliência do consumo básico.

Já segmentos como automóveis, motos, partes e peças (-2,25%), materiais de construção (-1,75%), móveis e eletrodomésticos (-1,99%) e livros e papelaria (-3,56%) continuam em retração, evidenciando menor apetite por compras de maior valor e mudanças estruturais nos hábitos de consumo. Serviços Aplicativos de delivery (+21,2%), seguro residencial (+20,6%) e aplicativos de transporte (+15,9%) puxam a alta de serviços. Restaurantes, turismo, shows, spas e academias também mostraram avanço relevante, sinalizando retomada consistente do consumo experiencial, especialmente entre faixas de renda média e alta.