Confiança do empresário industrial sobe, mas tem pior janeiro em 10 anos, diz CNI

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quarta-feira, 21, que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu 0,5 em janeiro, chegando a 48,5 pontos. O resultado, entretanto, é o pior para o mês em 10 anos. Em 2016, o indicador chegou a 36,6 pontos.

O Icei vai de 0 a 100 pontos e valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança dos empresários industriais. A edição de janeiro do indicador ouviu 1.058 empresas - 426 pequenas, 383 médias e 249 grandes - entre 5 e 9 de janeiro de 2026.

Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, os juros altos são a principal causa dessa falta de confiança. "A confiança do empresário vem baixa desde o início do ano passado, respondendo à elevação da taxa Selic, que aconteceu a partir do fim de 2024. À medida em que a taxa de juros aumentou e os efeitos foram mais sentidos na atividade econômica, a falta de confiança se consolidou", explica.

O Índice de Condições Atuais subiu 0,2 ponto em janeiro e atingiu 44 pontos. Por estar abaixo de 50 pontos, o resultado mostra que os empresários ainda avaliam que a economia e os próprios negócios seguem piores do que há seis meses.

Já o Índice de Expectativas subiu 0,7 ponto, de 50 pontos para 50,7 pontos. O movimento indica, segundo a CNI, que os empresários deixaram a neutralidade e voltaram a demonstrar expectativas positivas para os próximos seis meses.

