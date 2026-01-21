Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com tarifaço, EUA caem para 2º no ranking do café brasileiro

Com tarifaço, EUA caem para 2º no ranking do café brasileiro

Segundo o presidente do Cecafé Brasil, Márcio Ferreira, no período do tarifaço (de 50%) as exportações para os Estados Unidos caíram 55%
Atualizado às Autor Redação DC NEWS
Autor
Redação DC NEWS Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As exportações de café caíram 20,8% em 2025, para 40 milhões de sacas (de 60 quilos), mas mesmo assim a receita foi recorde: US$ 15,6 bilhões, crescimento de 24,1% sobre o ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

O Brasil vendeu o produto para 121 países. Como efeito do tarifaço, que durou quase quatro meses – mas ainda vale para o café solúvel –, os Estados Unidos caíram para o segundo lugar no ranking das exportações, com 13,4% de participação.

Pouco à frente, a Alemanha tem 13,5%. Na sequência, vêm Itália, Japão e Bélgica. Dos cinco, apenas as vendas para o país asiático tiveram alta em relação a 2024 (+19,4%). Além do Japão, aumentaram as vendas para a Turquia (+3,3%), sexta colocada, e para a China (+19,5%), décima importadora. (Veja no final os dez principais, que respondem por 64% das exportações brasileiras.)

Segundo o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, no período do tarifaço (de 50%) as exportações para os Estados Unidos caíram 55%. "Além disso, como a tributação sobre o café solúvel não foi retirada, o declínio nas exportações desse produto se acentua", afirmou. No total do ano, o mercado norte-americano importou 5,4 milhões de sacas, queda de 33,9%.

Ainda de acordo com Ferreira, a redução da quantidade de sacas já era esperada, depois de resultados recordes no ano anterior. "Exportamos um volume histórico em 2024, reduzindo o montante de café armazenado no país", afirmou. "E a safra do ano passado foi impactada pelo clima, combinação que culminou na limitação da disponibilidade do produto."

Ele atribuiu o recorde na receita ao cenário internacional e a investimentos dos produtores. "Tivemos médias mensais de preço maiores em 2025 e nossos cafeicultores mantêm seus investimentos em tecnologia, inovação e qualidade", disse.

De acordo com ele, o Brasil é a única origem do mundo que consegue exportar para mais de 120 países, respondendo por mais de um terço do market share global. Em dezembro, o valor médio da saca do café tipo arábica era de US$ 446,41.

Mesmo assim, ele apontou deficiências estruturais no setor, que estariam impedindo melhor aproveitamento comercial do produto – e, inclusive, provocando perdas.

A Cecafé fala em prejuízo de R$ 61,5 milhões até novembro. "Apesar dos recordes anunciados pelas autoridades, a falta de estrutura adequada para cargas conteinerizadas nos portos gerou prejuízo aos associados", afirmou Ferreira. Segundo ele, isso se deu devido a custos extras com armazenagens adicionais, pré-stacking [operação logística] e detentions [multa], "resultados do atraso e das alterações de escalas dos navios." O porto de Santos (SP) concentra 78,7% do total das exportações.

Entre os tipos de café, o arábica teve 32,3 milhões de sacas exportadas – 80,7% das vendas, mas com queda de 12,8% em relação a 2024.

A espécie canéfora responde por 10% (4 milhões de sacas) e o café solúvel, por 9,2% (3,7 milhões). Os chamados cafés diferenciados (com certificado de práticas sustentáveis e especiais) correspondem a 20,3% das exportações (8,1 milhões de sacas, volume 10,9% menor na comparação anual).

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar