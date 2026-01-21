Com tarifaço, EUA caem para 2º no ranking do café brasileiro

Com tarifaço, EUA cai para 2º no ranking do café brasileiro. Total vendido diminui, mas valor é recorde / Crédito: Redação DC NEWS

As exportações de café caíram 20,8% em 2025, para 40 milhões de sacas (de 60 quilos), mas mesmo assim a receita foi recorde: US$ 15,6 bilhões, crescimento de 24,1% sobre o ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O Brasil vendeu o produto para 121 países. Como efeito do tarifaço, que durou quase quatro meses – mas ainda vale para o café solúvel –, os Estados Unidos caíram para o segundo lugar no ranking das exportações, com 13,4% de participação.

Pouco à frente, a Alemanha tem 13,5%. Na sequência, vêm Itália, Japão e Bélgica. Dos cinco, apenas as vendas para o país asiático tiveram alta em relação a 2024 (+19,4%). Além do Japão, aumentaram as vendas para a Turquia (+3,3%), sexta colocada, e para a China (+19,5%), décima importadora. (Veja no final os dez principais, que respondem por 64% das exportações brasileiras.)

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, no período do tarifaço (de 50%) as exportações para os Estados Unidos caíram 55%. "Além disso, como a tributação sobre o café solúvel não foi retirada, o declínio nas exportações desse produto se acentua", afirmou. No total do ano, o mercado norte-americano importou 5,4 milhões de sacas, queda de 33,9%. Ainda de acordo com Ferreira, a redução da quantidade de sacas já era esperada, depois de resultados recordes no ano anterior. "Exportamos um volume histórico em 2024, reduzindo o montante de café armazenado no país", afirmou. "E a safra do ano passado foi impactada pelo clima, combinação que culminou na limitação da disponibilidade do produto."

Ele atribuiu o recorde na receita ao cenário internacional e a investimentos dos produtores. "Tivemos médias mensais de preço maiores em 2025 e nossos cafeicultores mantêm seus investimentos em tecnologia, inovação e qualidade", disse. De acordo com ele, o Brasil é a única origem do mundo que consegue exportar para mais de 120 países, respondendo por mais de um terço do market share global. Em dezembro, o valor médio da saca do café tipo arábica era de US$ 446,41. Mesmo assim, ele apontou deficiências estruturais no setor, que estariam impedindo melhor aproveitamento comercial do produto – e, inclusive, provocando perdas.