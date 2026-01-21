Bolsas europeias caem com provocações de Trump e Londres tem baixa amenizada por mineradoras

São Paulo, 21/01/2026 - As bolsas europeias operam em queda, diante das expectativas sobre o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, em Davos, após o republicano reiterar sua posição de que a Groenlândia é fundamental para a segurança dos EUA e do Ártico. Em Londres, mineradoras sobem, puxadas pela Rio Tinto, e atenuam baixa do FTSE-100. Burberry também ganha com vendas e empresta efeito positivo a nomes ligados ao luxo em Paris.

Por volta das 7h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,43%, a 600,22 pontos. A Bolsa de Londres marcava baixa de 0,02%, a de Paris cedia 0,05% e a de Frankfurt perdia 0,56%. O mercado de Milão tinha queda de 0,66% e o de Lisboa, por sua vez, marcava perda de 0,38%. Madri recuava 0,55%.

As mineradoras do Reino Unido disparam, impulsionadas pela alta dos preços dos metais e por relatório de produção da Rio Tinto. A mineradora anunciou resultados do quarto trimestre acima do esperado, incluindo uma produção de cobre 10% superior às estimativas. As ações da empresa subiam 4,7%, tornando-se a maior alta do índice FTSE 100 de Londres no horário acima. A mineradora de cobre Antofagasta tinha alta de 2,1% e a Endeavour Mining avançava 3,9%. A Glencore também registrava ganhos, com alta de 3,5%. Os preços do ouro ultrapassaram US$ 4.800 a onça troy, com investidores preocupados com as ameaças do presidente Trump à Groenlândia em busca de ativos seguros.

Os bancos seguiram pressionados. Em Londres, o Barclays recuava 1,3% e o Lloyds perdia 1,7%. As perdas também acompanhavam as ações do Deutsche Bank (-0,7%) em Frankfurt e do BBVA (1,15%) em Madri.

Em Londres, a Burberry ganhava 2,6%. A empresa dos icônicos trench-coats reportou um aumento nas vendas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 e sinalizou um forte interesse por parte dos consumidores da Geração Z. Embalada pelos resultados, a LVMH subia 1,4% e a Karing ganhava 1,2%. A Pernod Ricard subia 3,8%.