Bolsas de NY fecham em alta de 1%, com anúncio de Trump de acordo sobre Groenlândia

As bolsas de Nova York fecharam em alta acima de 1% nesta quarta-feira, 21, impulsionadas pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à Groenlândia. O anúncio do republicano de que chegou a uma estrutura para um acordo futuro sobre a ilha do Ártico e suas falas descartando uma operação militar para tomar o controle do território levaram alívio aos mercados. As ações avançaram diante das perspectivas de uma redução ainda das tensões comerciais, já que Trump voltou atrás nas tarifas que havia anunciado a países europeus a partir de fevereiro. O movimento beneficiou especialmente montadoras e empresas de tecnologia. O Dow Jones subiu 1,21%, aos 49.077,23 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 1,16% aos 6.875,62 pontos e o Nasdaq teve elevação 1,18%, aos 23.224,82 pontos.

Trump disse que assumiu que os líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, porque "Mark representa todos". Perguntado se o acordo envolvia questões como minerais críticos e divisão de território, o presidente evitou dar detalhes, reafirmando que o acordo "durará para sempre". A MP Materials, que opera com terras raras e vinha ganhando impulso com as perspectivas de aquisição do território, caiu 5,45%.