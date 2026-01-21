Bolsas de NY fecham em alta de 1%, com anúncio de Trump de acordo sobre Groenlândia
As bolsas de Nova York fecharam em alta acima de 1% nesta quarta-feira, 21, impulsionadas pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à Groenlândia. O anúncio do republicano de que chegou a uma estrutura para um acordo futuro sobre a ilha do Ártico e suas falas descartando uma operação militar para tomar o controle do território levaram alívio aos mercados. As ações avançaram diante das perspectivas de uma redução ainda das tensões comerciais, já que Trump voltou atrás nas tarifas que havia anunciado a países europeus a partir de fevereiro. O movimento beneficiou especialmente montadoras e empresas de tecnologia.
O Dow Jones subiu 1,21%, aos 49.077,23 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 1,16% aos 6.875,62 pontos e o Nasdaq teve elevação 1,18%, aos 23.224,82 pontos.
Trump disse que assumiu que os líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, porque "Mark representa todos". Perguntado se o acordo envolvia questões como minerais críticos e divisão de território, o presidente evitou dar detalhes, reafirmando que o acordo "durará para sempre". A MP Materials, que opera com terras raras e vinha ganhando impulso com as perspectivas de aquisição do território, caiu 5,45%.
As ações de fabricantes de semicondutores também avançaram. A Intel, recentemente apoiada pelo governo dos EUA, e que divulgará resultados amanhã, disparou mais de 11%, seguida por Micron (+6,6%), Nvidia (+2,95%) e Advanced Micro Devices (+7,71%).
Os papéis do Metropolitan Bank saltaram 14% em Nova York, após o banco regional superar expectativas em resultados do quarto trimestre de 2025. Os ganhos se refletiram sobre pares, com o Western Alliance Bank em alta de 5,81% na marcação. Entre grandes bancos, Goldman Sachs (+1%), Citigroup (+0,94%) e Morgan Stanley (+0,7%) tiveram ganhos fortes.
A Netflix caiu 2,18%, depois de balanço divulgado nesta terça. Para o trimestre atual, a empresa decepcionou o mercado. A Netflix prevê lucro de US$ 0,76 por ação sobre vendas de US$ 12,16 bilhões. No entanto, os analistas esperavam um lucro no primeiro trimestre de US$ 0,81 por ação sobre vendas de US$ 12,19 bilhões.